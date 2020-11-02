Çıldır Gölü kıyısındaki kayalıklara düşen büyükbaş hayvan AFAD ekiplerince kurtarıldı

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Ardahan'da Çıldır Gölü kıyısındaki kayalıklara düşen büyükbaş hayvan, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Gölün Cambaz köyü mevkisinde merada otlamaları için bırakılan hayvanlardan birinin kayalıklardan düştüğünü gören vatandaşlar durumu AFAD'a bildirdi.

Alana gelen AFAD ekipleri, sağlık durumu iyi olan hayvanın kayalıklardan çıkamadığını belirledi. Ekipler daha sonra vatandaşların da desteği ile uzun uğraşın ardından hayvanı düştüğü alandan çıkardı. Hayvan, veteriner kontrolünün ardından merada otlamaya bırakıldı.

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