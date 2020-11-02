Kayalıklardan düşen ineği AFAD kurtardı



Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da, Çıldır Gölü kıyısındaki kayalıklara düşen inek, AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Çıldır Gölü kıyısındaki Cambaz köyünden otlamaları için meraya çıkarılan büyükbaş hayvan sürüsünden bir inek, kayalıklardan yuvarlandı. İneği bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar, AFAD'dan yardım istedi. Gelen AFAD ekipleri, ineğin bulunduğu yere inerek önce sağlık durumunu kontrol etti. Görevliler vatandaşların yardımıyla ayağa kalkamayan inek için tahtalardan sedye yaptı. Bir süre sedyede taşınan ineğin yapılan veteriner muayenesinde ayaklarında sorun olmadığı, sadece korktuğu için ayağa kalkamadığı belirlendi.

AFAD ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bir süre sonra yürümeye başlayan inek, kayalık alandan çıkarılarak merada otlamaya bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2020-11-02 15:00:32



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