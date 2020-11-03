Vali Hüseyin Öner, Yalnızçam Kayak Merkezinde sezon hazırlıklarını yerinde inceledi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Yalnızçam Kayak Merkezinde sezon açılışı öncesinde yapılan hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.
Pistlerde ve telesiyej hattında yürütülen çalışmaları inceleyen Vali Öner, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.
Vali Öner, Kayak Merkezinde yapımı devam eden içerisinde kafeterya, kayak odaları ve işyerlerinin yer alacağı günübirlik tesis inşaatında da incelemede bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.