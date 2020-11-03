Vali Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner, girişimci kadın esnafı ziyaret etti

Evimin altında fay hattı var mı?

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Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner, il merkezinde giyim mağazası işletmecisi Elif Yıldız, lokanta işletmecisi Elif Öztürk, terzi işletmecisi Suzan Ocak ve aktar işletmecisi Neşe Karacaoğlu’nu iş yerlerinde ziyaret etti.

Kadın esnafların işlerinin durumu hakkında bilgiler alarak, girişimcilikleri dolayısıyla tebrik eden Zehra Mine Öner Hanımefendi, kadınların iş hayatına atılmalarının önemli olduğunu söyledi ve bu işletmelerinin sayısının çoğalması temennisinde bulundu.

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