Ardahan'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

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Ardahan'da yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Ardahan'da yasa dışı yollarla yurda giriş yapan ikisi Pakistanlı, 20'si' Afganistan uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ArdahanGöle kara yolunda düzensiz göçmenler olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, ikisi Pakistan, 20'si Afganistan uyruklu 22 düzensiz göçmeni yakalayarak Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.

Düzensiz göçmenlerin işlemleri Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünde devam ediyor.

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