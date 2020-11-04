Posof dağları beyaza büründü

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Ardahan Posof dağları mevsimin ikinci karı ile beyaza büründü. Posof un vadisi farklı renklere bürünürken yaylalarda hala hayvanlar otlatılmaya devam ediyor.

İki gün boyunca etkili olan sağanak yağmurun ardından Posof’ta ki Arsiyan dağı ve Kençiyan dağı yağan kar ile beyaz örtüyle süslendi. Havaların soğumasıyla evlerde sobalar yakılmaya başlarken Ekim ayının ilk haftasında yağan kar yaylalara kadar inmişti.

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