64 yıldır arıcılık yapıyor



Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)ARDAHAN´da cumhuriyetle yaşıt 97 yaşındaki emekli öğretmen Kazım Arıcı, ilerleyen yaşına rağmen yıllara meydan okuyarak, soyadını aldığı arıcılık mesleğini sürdürüyor. Kazım Arıcı, uzun ve sağlıklı yaşamını arılara, bala ve doğal yaşamaya bağlıyor.

Merkeze bağlı Sugöze köyünde oturan 6 çocuk babası 15 torun sahibi Kazım Arıcı, çocuklarının evlenerek, başka şehirlere gitmesiyle birlikte mesleğine eşiyle devam etti. Arıcı, eşinin de 10 yıl önce vefat etmesi üzerine yalnız kaldı. Arıcılık sevdasından vazgeçmeyen Kazım Arıcı, her sabah kalkıp, arıları ile bir çocuk gibi ilgileniyor. Onlarla konuşan Arıcı, "Onlar benim bir sevdam" diyor.

'ARININ VERDİĞİ MUTLULUK HİÇBİR ŞEYDE YOKTUR'

Bu mesleğe bir kovan arıyla başladığını ve birkaç yıl içerisinde bu sayının 50´ye kadar çıktığını söyleyen Kazım Arıcı, "Dedem zamanında Ahıska´dan arı getirmiş 2 kovan. O zamandan bu zamana devam ettiriyoruz. Soy ismimi aldığım arıcılık mesleğini de devam ettiriyorum. Yaşım 97, cumhuriyetle yaşıtım. Ben şimdiye kadar ciddi bir sağlık sorunu yaşamadım. Bunu mesleğime yani arıya ve bala borçluyum. Stresten uzak çalışıyorsun. Arılar bal verdiğinde, oğul verdiğinde seviniyorsun. Arının verdiği mutluluk hiçbir şeyde yoktur. Onlar benim civcivlerimdir. Sabah kalkarım, kovanların hepsini ziyaret ederim. Çalışmalarına bakarım. Bir çocuk gibi ilgilenirim onlarla" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2020-11-05 08:11:22



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