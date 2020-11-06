Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında otlak alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Ardahan'da yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Bir haftayı aşkın süredir kentte etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Şehrin yüksek kesimlerine kar düşmesiyle birlikte, kentteki sıcaklık hissedilir derecede azaldı. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, vatandaşlar kış hazırlığına başladı.
Kar yağışı sonrası PosofDamal karayolunun Ilgar Dağı geçidi ile ArdahanŞavşat karayolunun Sahara mevkisi beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri, ArdahanPosof ve ArdahanŞavşat karayolunda buzlanmayı önlemek amacıyla tuzlama çalışması yaptı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.