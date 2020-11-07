Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

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Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)ARDAHAN'ın yüksek kesimleri, yağan karla birlikte beyaza büründü.

Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesini birbirine bağlayan, deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Bülbülan Yaylası mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere ve Ardahan Ovası'nı çevreleyen dağlara yağan kar, etrafı beyaza bürüdü. Ardahan-Posof-Türkgözü kara yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar geçidi ve Ardahan-Şavşat-Artvin kara yolu üzerindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara geçidi beyaza bürünürken, sisli hava etkili oldu.

DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2020-11-07 17:14:25



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