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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Hüseyin Öner, Turizm Rehberi Tanıtım Toplantısına Katıldı

İHA

Vali Hüseyin Öner, Turizm Rehberi Tanıtım Toplantısına Katıldı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ticaret ve Sanayi Odası ile Serhat Kalkınma Ajansı işbirliğinde hazırlanan Ardahan Turizm Rehberi’nin tanıtım toplantısına katıldı.
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasının “ Ardahan Turizm Potansiyellerini Tanıtıyor ve Markalaştırıyor” başlıklı projesinin Serhat Kalkınma Ajansının Teknik Destek Faaliyeti kapsamında hazırlanan Ardahan Turizm Rehberi tanıtım programına katılan Vali Hüseyin Öner konuşmasında “Günümüz dünyasında Turizm artık sanayi gibi, tarım gibi temel ekonomik sektörler kadar önemli bir sektör haline gelmiştir. Türkiye turizm sektöründe 1980’lerden sonra ciddi anlamda yer almaya başladı. Türkiye’ye o yıllarda 5 milyon turist geliyordu. Bugüne geldiğimizde ise Türkiye’ye yılda ortalama 40 milyon turist geliyor ve yaklaşık 35 milyar dolar da turizm geliri elde ediyoruz. Bu hiçbir zaman küçümsenecek bir rakam değildir. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ki Hükümetimizin 2023 hedeflerinde ise 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri hedeflenmektedir. Dolayısıyla biz de Ardahan olarak bu paydan kendimize düşeni almak istiyoruz. Yapılan bu Turizm Rehberi çalışması da bu anlamda çok önemli, dışarıdan gelecek olan yerli, yabancı turistlerin ilimizi ziyaretlerinde gezilecek tarihi yerleri, turistik mekânları bu rehber aracılığı ile daha iyi tanıma ve gezme fırsatı bulacak. Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanan bu turizm rehberi çalışmasını yapan Ticaret ve Sanayi Odası ile onlara destek olan Serhat Kalkınma Ajansına teşekkür ederek, yapılan bu çalışmanın ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Toplantıya Vali Hüseyin Öner, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, İlçe kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri, Serhat Kalkınma Ajansı il Koordinatörü ve Akademisyenler katıldı.

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