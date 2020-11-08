Kar Posof'ta köylere kadar indi

Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı köylerde arazileri beyaza bürüdü.
Geçtiğimiz günlerde yüksek kesimlerde görülen kar yağışı bugün yerleşim yerlerinde de etkili olmaya başladı. Kar yağışı ile birlikte yaylalar ve köyler de uzun bir aradan sonra yeniden beyaza büründü.
Kar yağışının etkili olduğu Posof ve bağlı mahallelerde vatandaşlar da bir taraftan kış hazırlıklarını sürdürüyorlar.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.