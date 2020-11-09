Bülbülan Yaylası kar altında

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)ARDAHAN ile Artvin'in Ardanuç ilçesini bağlayan Bülbülan Yaylası, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesini birbirine bağlayan Bülbülan Yaylası'na kar yağdı. Evlerin camları ile elektrik tellerinin karla kaplandığı bölgede, soğuk hava nedeniyle çatılarda sarkıtlar oluştu.

Kar yağışı sonrası ortaya çıkan görüntü doğa harikasını gözler önüne serdi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLİ

2020-11-09 09:22:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.