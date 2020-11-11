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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'da 5000 fidan toprakla buluştu

İHA

Ardahan'da 5000 fidan toprakla buluştu

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için başlatılan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde fidanları toprakla buluşturdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes' sloganıyla başlatılan etkinlik kapsamında bu yıl da 81 ilde aynı anda fidanlar toprakla buluştu. Bu yıl ilk defa Azerbaycan, BosnaHersek, Malta, Kosova, Senegal, Kazakistan ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 ülkenin katılacağı Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 83 milyon fidan toprakla buluştu.
HEDEF GELECEK NESİLLERE DAHA YEŞİL BİR TÜRKİYE BIRAKMAK
Vali Hüseyin Öner, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan Vali Öner, ''Ülkemiz, coğrafi yapısı, doğal güzellikleri ve doğal zenginlikleri ile dünyanın en güzel ülkelerinden biri, bizlerde bu güzellikleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edilmesiyle başlatmış olduğu ''geleceğe nefes, dünyaya nefes'' kampanyası da bu anlamda çok önemli bir anlam ifade ediyor.'' diye konuştu.
ORMANSIZ BİR YURT, VATAN DEĞİLDİR
Ormanların öneminden bahseden Vali Öner, “Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde gerçekleştirilecek proje kapsamında bizde üniversite kampüsü içerisinde 1610 adet olmak üzere, bütün ilçelerimizde bulunan Hastane, okul bahçeleri ve parklarda fidan dikim etkinliği yapılarak, toplamda 5 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Dikeceğimiz bu fidanlarla gelecek nesillerimize güzel bir miras bırakacağız. Bugün hepimizin elleriyle fidanlar toprakla buluşturulacak ve sadece Ardahan’ımız değil tüm yurdumuz yemyeşil hale gelecek. Yeşil bir kent, yeşil bir ülke hepimizin arzusudur. Bugün toprakla buluşturacağımız fidanlar, gelecekte ülkemize ekonomik anlamda da katkı sağlayacak, erozyonla mücadelemizi kolaylaştıracak ve yeşil bir doku doğasıyla özlemimizi gidermemize vesile olacaktır. İnşallah yemyeşil bir Türkiye’yi ve yemyeşil bir Ardahan’ı beraber inşa edeceğiz. Ben bugün toprakla buluşturulacak fidanların, gelecek nesillerimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyor, projenin öncüsü olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve etkinliğe katılan, destek sunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
TÜM CANLILARA NEFES OLACAK
Konuşmasının sonunda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutlayan Vali Öner, ''Daha yeşil bir Türkiye için 'Bugün Fidan, Yarın Nefes' sloganıyla diktiğimiz fidanlarımızın ağaca, ağaçlarımızın ormana dönüşmesini diliyorum. Bu anlamlı çevre seferberliğinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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