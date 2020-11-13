Ardahan'da korona virüs denetimleri devam ediyor

Ardahan’da korona virüs denetimleri, “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla aralıksız devam ediyor.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in katılımı ile yapılan denetimlerde vatandaşlar ve esnaf, maske, mesafe ve temizlik konularında bilgilendirilerek uyarılıyor.

Denetimler kapsamında Lise Caddesi bölgesinde ve Halk Pazarı içerisinde vatandaşların kalabalık bulunduğu alanlar ve işyerlerini beraberindekiler birlikte denetleyen Vali Hüseyin Öner, görüştüğü vatandaşları yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla korona virüs tedbirleri kapsamında kalabalık ortamlarda bulunmamalarını, dikkatli olmalarını belirterek, 3 temel konu olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulduğu takdirde hastalığın önlenebileceğini söyledi.

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