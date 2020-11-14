Jandarmadan sahte içki operasyonu

Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Merkeze bağlı Bağdeşen ve Yalnızçam köylerinde ev ve işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda; 0.5 litrelik 8 şişe el yapımı sahte alkol, 1 adet yarısı kesilmiş alkol kalıntısı olan bidon, sahte alkol yapımında kullanılan 1 adet şırınga, 8 şişe 1 litrelik bandrolsüz viski, 4 şişe el yapımı olduğu değerlendirilen rakı, 1 adet 5 litrelik etil alkol bidonu içerisinde 1 litrelik el yapımı olduğu değerlendirilen viski, 1 adet ruhsatsız 7.65 mm. çapında tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili Jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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