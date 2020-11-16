Ardahan'da Jandarma 66 internet sitesinin erişimini engelledi

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan incelemelerde yasadışı bahis ve müstehcenlik içeren 66 web sitesi erişime kapatıldı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Kısım ekiplerince, son bir ay içerisinde açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında Amerika, Hollanda, İran, Fransa, Rusya ve Taivan ülkeleri üzerinden illegal yayın yaptığı tespit edilen; (33) adet müstehcen içerikli, (33) adet yasadışı bahis sitesi olmak üzere, toplam (66) adet siteye idari tedbir uygulanması ve erişimin engellenmesi kararı verilmesi sağlanarak söz konusu siteler erişime kapatıldı.

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