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Türk Tarihini ve Kültürünü tanıtmak için Köln'den bisikletiyle yola çıkan Recai Pak, Vali Hüseyin Öner’i, ziyaret etti

İHA

Türk Tarihini ve Kültürünü tanıtmak için Köln'den bisikletiyle yola çıkan Recai Pak, Vali Hüseyin Öner’i, ziyaret etti

Türk tarihini ve kültürünü tanıtmak için Almanya'nın Köln kentinden bisikletiyle yola çıkan gurbetçi Recai Pak, Ardahan Valisi Hüseyin Öner’i ziyaret etti.
Vali Hüseyin Öner, Türk tarihini ve kültürünü tanıtmak gibi böylesine güzel anlamlı bir amaç kapsamında bisikletiyle pedal çevirerek Serhat Şehri Ardahan'a gelen ve valiliği ziyaret eden Recai Pak'a yaptığı olumlu çalışmaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.
Türkiye’nin ve Türk insanın saygı dolu, tüm kültürlerle barış ve sevgi hukuku içerisinde yaşama gayreti içerisinde olduğunu, bu yöndeki kültür ve anlayışımızın dünyaya anlatılması, bilhassa Avrupa’ya anlatılması anlamında Turizm Bakanlığımızın ve diğer kurumlarımızın ülkemizi dünyaya tanıtmak için yaptığı çalışmaların yanı sıra, bu türden çabalarında çok önemli olduğunu söyledi.
Serhat Şehir Ardahan’a pedal çevirerek gelen Pak da, Avrupa'da yaşayan Türkler ile ilgili medyada çıkan olumsuz haberlerden rahatsız olduğunu belirterek, "Aleyhimizdeki propagandayı protesto ederken, aynı zamanda yabancılarla dostluğumuzu pekiştirmek istiyoruz. Sosyal medyada açtıkları "Eyvallah Türkiyem" isimli bir hesap ile Türkiye'de geçtiği şehirleri canlı yayında veya çektiği videolarla sosyal medyada paylaştığını dile getiren Pak, "Türkiye ve Türkler aleyhindeki algıları yıkarak, biz de güzel ülkemizi gösteriyoruz. Tarihimizi ve kültürümüzü tanıtarak, gezdiğimiz yerlerde insanlarımızı, misafirperverliğimizi anlatıyoruz" diye konuştu.
Recai Pak, ziyareti anısına Vali Hüseyin Öner’e yanında getirdiği Türk Bayrağını takdim etti.
Vali Öner ise Recai Pak'a ili tanıtan Ardahan Turizm Rehber'i hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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