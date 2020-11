Ardahan'da 3 köy karantinaya alındı

Koronavirüs vakalarının gittikçe yoğunlaşması nedeniyle Ardahan'da 3 köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak halkın sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Yalnızçam, Meşedibi ve Tepeler köyleri karantinaya alındı. Karantina kapsamında, söz konusu 3 köye giriş ve çıkışlarda kolluk kuvvetlerince önlem alınacağının belirtildiği açıklamada, umuma açık her yerde en fazla ikişerli kalabalıkların olmasına, her türlü kalabalığın sosyal mesafeye dikkat etmesine, aksi durumun kolluk birimlerince tespiti durumunda cezai işlem uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen toplu olarak her türlü kültürel ve sosyal etkinliklerin yapıldığı tesislerin faaliyetlerinin 3 köyde durdurulmasına karar verildiği kaydedildi.

