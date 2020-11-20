Sahara geçidinde ulaşıma kar ve tipi engeli

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ArdahanŞavşat karayolu Sahara geçidinde etkili olan kar yağışı trafikte zaman zaman aksamalara neden oluyor.

Türkiye’nin önemli geçitleri arasında yer alan, Ardahan Artvin bağlantı yolu olarak bilinen 2640 rakımlı Sahara Geçidi’nde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, yollarda mahsur kaldı.

Aniden başlayan kar yağışı nedeniyle zaman zaman aksamaların yaşandığı bölgede, Karayolları 183. Şube şefliği ekipleri, zincirsiz araçların geçişine izin vermedi.

Karayolları ekiplerinin de karla mücadele çalışması yaptığı yolda, ilerlemekte güçlük çeken sürücüler birbirlerinin araçlarını iterek ilerleyebildi.

Ekipler, sürücüleri araçlarına zincir takmaları ve yanlarında çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

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