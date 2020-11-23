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Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

İHA

Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan'da soğuk havayla kendini gösteren kar, kenti beyaz örtüyle kapladı.
Ardahan, Kasım ayının sonlarında karla tanıştı. Sabah saatlerinde başlayan kar kent merkezinde ve kırsal kesimlerde evlerin çatılarını, otomobillerin üstünü ve yolları karla kaplandı.
Kar ve tipinin etkili olduğu yüksek kesimlerde yollar trafiğe kapanırken, 10’a yakın araç yolda mahsur kaldı. Bu yıl karın geç yağması ise çiftçileri ve çocukları sevindirdi.
Hüseyin Biçer, kentin beyaz gelinliğini giydiğini söyleyerek, '' Etraf bembeyaz oldu, doğa beyaz gelinliğini giydi. Biz Ardahanlılar olarak karın yağmasına da alışığız’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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