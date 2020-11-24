Çıldır'da Öğretmenler Günü kutlandı

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Covid19 salgını sebebi ile sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler günü kutlaması Hükumet konağı önündeki Atatürk Anıtına çelen koyma töreni ile başladı.

Çelen koyma töreninin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından tören sona erdi. Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Okuluna ismi verilen Eşmepınar Köyünden olup Batman İli Gercüş İlçesi Yüceköy İlköğretim Okulunda görev yapmakta iken Şehit edilen Sezgin Yolcu İlçe Milli eğitim Müdürü, İlçe Müftüsü ve öğretmenlerin katılımı ile mezarı başında anıldı.

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