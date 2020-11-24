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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

JAK Timleri kışa hazır

İHA

JAK Timleri kışa hazır

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, her türlü afette vatandaşa yardım eli uzatıyor.
Deprem, çığ gibi doğal afetlerde arama/kurtarma faaliyetlerinin yürütülmesi, kış turizm merkezlerinde emniyet ve asayişin sağlanması, olumsuz hava ve arazi koşullarında hasta/yaralıların tahliye edilmesi, doğa sporları yapılan dağlık/ormanlık bölgelerde önleyici kolluk devriyesi icra edilmesi maksadıyla teşkil edilen Ardahan İl Jandarma Komutanlığımızın özel arama kurtarma timleri kış hazırlıklarını tamamladı.
Özel arama kurtarma (JAK) timleri hazırlık eğitimleri kapsamındaki senaryoya göre telesiyejde mahsur kalan vatandaşı başarılı bir şekilde kurtardı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ''Yapmış olduğumuz görev hayat kurtarmaya yönelik olduğu için, JAK Timleri bölgede meydana gelebilecek olaylara karşı hazırlıklı ve her türlü tedbirleri alma gayretindedir" denildi.

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