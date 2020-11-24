JAK Timleri kışa hazır

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, her türlü afette vatandaşa yardım eli uzatıyor.

Deprem, çığ gibi doğal afetlerde arama/kurtarma faaliyetlerinin yürütülmesi, kış turizm merkezlerinde emniyet ve asayişin sağlanması, olumsuz hava ve arazi koşullarında hasta/yaralıların tahliye edilmesi, doğa sporları yapılan dağlık/ormanlık bölgelerde önleyici kolluk devriyesi icra edilmesi maksadıyla teşkil edilen Ardahan İl Jandarma Komutanlığımızın özel arama kurtarma timleri kış hazırlıklarını tamamladı.

Özel arama kurtarma (JAK) timleri hazırlık eğitimleri kapsamındaki senaryoya göre telesiyejde mahsur kalan vatandaşı başarılı bir şekilde kurtardı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ''Yapmış olduğumuz görev hayat kurtarmaya yönelik olduğu için, JAK Timleri bölgede meydana gelebilecek olaylara karşı hazırlıklı ve her türlü tedbirleri alma gayretindedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.