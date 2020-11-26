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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan’da kış tedbirleri trafik güvenliği toplantısı yapıldı

İHA

Ardahan’da kış tedbirleri trafik güvenliği toplantısı yapıldı

Ardahan’da Kış Mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri, can ve mal güvenliğinin korunması ve trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacı ile düzenlenen ‘Kış Tedbirleri Trafik Güvenliği Toplantısı’ Vali Hüseyin Öner başkanlığında yapıldı.
Toplantıda konuşan Vali Hüseyin Öner, kış mevsiminde trafikte yaşanan olumsuzlukları en aza indirmek, can ve mal kaybını önlemek amacıyla toplantının yapıldığını belirterek, şunları söyledi: “Kış şartları sebebiyle trafik akışında zaman zaman olumsuzluklar yaşanmakta ve kazalar meydana gelmektedir. Alınacak tedbirler ve sürücülerin bilinçlendirilmesiyle yaşanan kazaları en aza indirmek mümkündür. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğümüzün koordinesinde alınması gereken tedbirleri gözden geçirerek, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirmek için gerekli planlamaları yapacağız. Bu noktada tüm kurumlarımızın koordineli bir şekilde çalışarak, alınacak kararlara uyması önem taşımaktadır.” Dedi.
Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından bir sunum yapıldı. Sunumda genel olarak kurumların görev ve sorumlulukları, tedbirlerin kapsamı, ilimizde trafik güvenliği açısından riskli yollar ve bölgeler yer aldı. Sunumdan sonra katılımcıların görüş ve önerilerini dile getirdiği toplantıda çeşitli kararlar alındı.
Vali Öner, alınan kararlara göre şehir içi ve şehirlerarası yollarda buzlanmanın önlenmesi ve karla mücadele için gerekli hazırlıkların yapılması, trafik işaret ve levhaları gözden geçirilerek varsa eksikliklerin giderilmesi için ilgili kurumlara talimatlar verdi.
Toplantıya Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, Vali Yardımcıları Mustafa Gürbüz, Alper Taş, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Karayolları Kars Bölge Müdürü ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

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