Vali Hüseyin Öner, Yalnızçam Kayak Merkezinde incelemelerde bulundu

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kayak sezonu öncesi Yalnızçam Kayak Merkezinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Özel İdare yetkilileriyle birlikte Kayak Merkezine giden Vali Öner, yol iyileştirme çalışmaları ve yapımı devam eden günübirlik sosyal tesis inşaatında incelemede bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Öner, yaklaşan kayak sezonu öncesinde çalışmaların tamamlanması talimatında bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.