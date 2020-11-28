Kura Nehri'nin yüzeyi buz tutu

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da dün gece etkili olan soğuk hava nedeniyle kent merkezinden geçen Kura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı.
Geceleri sıfırın altında 13 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı sebebiyle Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu. Vatandaşlar, yüzeyi buzla kaplanan Kura Nehri'nin üzerine taş atarak buzun kalınlığını test etti.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR
2020-11-28 15:58:20
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