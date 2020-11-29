Vali Hüseyin Öner, KYK Yurtlarında incelemede bulundu

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Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtlarında incelemede bulundu.

Gençlik ve Spor Müdürü Bilent Akar ile birlikte yurt müdürlüklerine giden Vali Öner, yemekhane, yatakhane, etüt salonları ve diğer bölümleri inceleyerek, yurtların durumu ve barındırılan öğrenci kapasitesi hakkında bilgi aldı.

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