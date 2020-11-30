Ardahan'da bir köy karantinaya alındı

Ardahan'da bir köy yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Hacıali köyü Covid19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.