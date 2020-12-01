Ardahan Belediye Başkanı Demir'in Covid-19 testi pozitif çıktı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, yeni tip korona virüs (Covid19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid19 testinin pozitif çıktığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek evde, karantinada bulunduğunu kaydetti. Başkan Demir, ''Sevgili hemşerilerim Maalesef Belediyemizde vaka sayısı çok. Bu nedenle esnek çalışmaya geçtik. Bu sıkıntılı süreci lütfen evimizde geçirelim. Geçmiş olsun dileklerinizi aldım kabul edin.'' Dedi.

Demir, vatandaşlardan dua beklediğini kaydederek kendisi gibi tüm hastalara Allah'tan acil şifalar diledi.

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