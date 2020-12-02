Vali Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner kadın girişimci esnafı ziyaret etti

Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner, İl merkezinde ve Hanak ilçemizde çeşitli iş kollarında faaliyet yürüten girişimci kadın esnafları iş yerlerinde ziyaret etti.
Kadın esnafların işlerinin durumu hakkında bilgiler alarak, girişimcilikleri dolayısıyla tebrik eden Zehra Mine Öner, toplumumuzun ve aile olmanın yapı taşı olan kadınlarımızın iş hayatına atılmalarının önemli olduğunu söyledi ve bu işletmelerinin sayısının çoğalması temennisinde bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.