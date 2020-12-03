Korona virüsü de hiçe sayarak kumar oynayanlara baskın

Ardahan'da polisin bir eve yaptığı baskında, kumar oynarken yakalanan ve korona virüs tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye toplam 37.800 lira para cezası kesildi.

Ardahan kent merkezinde kahvehanelere yönelik denetimler kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kovid19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirtilen bir adrese giderek baskın yaptı. Ekiplerce baskın yapılan evde sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira ceza kesildi. Denetimlerde, iskambil kartları, yazboz ve 2 bin 730 lira paraya da el konuldu.

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