Cansız mankene maskeli Covid-19 önlemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cansız mankene maskeli Covid-19 önlemi

İHA

Cansız mankene maskeli Covid-19 önlemi

Ardahan’da giyim mağazası olan bir vatandaş, korona virüs salgını nedeniyle cansız mankenlere maske takıp korona virüse dikkat çekmek istedi.
Ardahan merkezde yaşayan Tayfun Balcı (23), son dönemlerde artan korona virüs vakalarına dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Vatandaşların dikkatini korona virüse çekmek isteye Balcı, iş yerinin vitrininde bulunan cansız mankenlere maske taktı.
Merkeze bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde mağazacılık yapan Tayfun Balcı, "Son zamanlarda pandeminin artmasıyla biz de bir farkındalık oluşturmak istedik. Amacımız cansız mankenlerimize maske takarak insanlarımızın dikkatli olmaları konusunda bilinçlendirmekti. Vatandaşlarımızın tedbirlere uyarak olmazsa olmazımız olan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek süreci yürütmesi gerekiyor" dedi.
Buradaki amacının kurallara uyarak dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmak olduğunu söyleyen Balcı, "Biz esnaf olarak dikkatli olmalı ve kurallara uymalıyız. Biz müşterilerimizi içeriye topluca değil, sosyal mesafeyi koruyarak, maskeli olarak ve sırayla alıyoruz. Maske takmayı unutanları da uygun bir dille uyarıyoruz. Buradaki amacımız kötü günlerin bitmesi, daha sağlıklı güzel günlerin gelmesidir. Bu nedenle farkındalık oluşturmak için cansız mankenlere de maske taktık" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüsü de hiçe sayarak kumar oynayanlara baskın
YEREL HABERLER Korona virüsü de hiçe sayarak kumar oynayanlara ...
Polisten drone’lu trafik denetimi
YEREL HABERLER Polisten drone’lu trafik denetimi
Ardahan'da soğuk hava ve sis
YEREL HABERLER Ardahan'da soğuk hava ve sis
Başkan Demir’in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Demir’in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Jandarmadan kış lastiği denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan kış lastiği denetimi
Sancar, ''Sağlık çalışanları, dinlenmeye en fazla ihtiyaç duyan kesim''
YEREL HABERLER Sancar, ''Sağlık çalışanları, dinlenmeye en fazla ...
Vali Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner kadın girişimci esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner kadın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X