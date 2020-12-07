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ATSO Başkanı Demirci, "Faaliyeti durdurulan işletmeler mücbir sebep ilan edilmesini bekliyor"

İHA

ATSO Başkanı Demirci, "Faaliyeti durdurulan işletmeler mücbir sebep ilan edilmesini bekliyor"

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci COVID19 önlemleri kapsamında Ardahan genelinde çok sayıda işletmenin kapandığını veya faaliyetlerinin kısıtlandığını bildirdi. Bu işletmelerin süreci atlatabilmek için mücbir sebep ilan edilmesini beklediğini kaydeden Demirci, daha önceden ertelenen yükümlülüklerin de ödenemediğini söyledi.
Başkan Demirci, ilk kısıtlama kararının alındığı 16 Mart’tan itibaren hizmetler sektörünün zor günler yaşadığını, o tarihten bu yana hiç açılmayan işletmeler olduğu gibi, açılanların da cirolarının çok düştüğünü vurguladı. faaliyeti durdurulan ve kısıtlanan işletmelerin yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlandığını ve bunların kira desteği talepleri dahil mücbir sebep ilanı talebinde bulunduklarını söyleyen Demirci, üyelerimiz arasında yer alan şahıs kuruluşlarının da kapsamda değerlendirilmesini beklediklerini dile getirdi.
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına yönelik bazı vergi yükümlülüklerinin Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelendiğini ifade eden Başkan Demirci,
''Kapanma sürecinden sonra açılan işletmeler, vatandaşların salgın tedirginliği nedeniyle ciro yapamadı. Şimdi yeniden kapanmalar söz konusu ve ödemeler büyük sıkıntı olarak işletmelerin önünde duruyor. Bu ödemelerin makul bir zamana ertelenmesini talep ediyoruz. Kamuya olan borçların yapılandırması olumlu bir adım oldu. Matrah artırımının yanı sıra stok ve kasa affının da sağlanması bu sıkıntılı süreçte işletmelerimizi ciddi ölçüde rahatlatacaktır. Konuyu ilgili Bakanlarımıza ilettik ve takip etmeyi sürdüreceğiz. Mevcut şartlarda bu borçların ödenmesi konusunda da güçlükler olacak. Üyelerimiz yapılandırma ödemelerinin de ileri tarihe ertelenmesi beklentisi içindedir.'' 'Dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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