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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kardan adama yaprak maske taktılar

İHA

Kardan adama yaprak maske taktılar

Ardahan’da kar yağışının ardından kardan adam yapan gençler, pandemiye dikkat çekmek için kardan adama yapraktan maske taktılar.
Ardahan’da dün etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi de beyaza büründü. Kar yağışı sonrası sembolik kardan adam yapan gençler ağaç yaprağından kardan adama maske yapıp taktılar. Pandemiye dikkat çekmek için yapraktan maske takan gençler, sosyal mesafe ve maske takılmasının önemini vurguladı.
Erkan Çimen, "Kış şartlarının ağır geçtiği Ardahan’da pandemiyle mücadele de devam ediyor. Biz de Ardahan’da yağan karın ardından küçük bir sembolik kardan adam yaptık. Ona da ağacın yaprağından bir maske yaptık. Amacımız pandemiyle mücadelede sosyal mesafe ve temizliğe de dikkat çekmek istedik" şeklinde konuştu.

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