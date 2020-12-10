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Erzurum'un Tekman ilçesi eksi 16,9'la en soğuk yerleşim

DHA

Erzurum'un Tekman ilçesi eksi 16,9'la en soğuk yerleşim


Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)KAR yağışının etkisini kaybettiği yurdun doğusunda hava sıcaklıkları düştü. Bölgenin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 16,9 dereceyle Erzurum'un Tekman ilçesi oldu. 
Doğu Anadolu'da salı günü akşam saatlerinde başlayan ve çarşamba günü devam eden kar yağışının durmasından sonra, bölge soğuk havanın etkisine girdi. Bölgede dün gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16,9 dereceyle Erzurum'un Tekman ilçesi oldu. Dün gece en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere Kars'ın Selim ilçesinde 14,4, Erzurum'un Karayazı ilçesinde 13.9, Ardahan'ın Damal ve Çıldır ilçelerinde 12 derece olarak ölçüldü.
Bölge illerde ise en düşük sıcaklık şöyle gerçekleşti: Ardahan sıfırın altında 8,3, Kars sıfırın altında 8,1, Erzurum sıfırın altında 4, Erzincan sıfırın altında 1,1. Bölgede Muş, Iğdır ve Ağrı'da ise hava sıcaklığı sıfırın altına düşmedi. Yapılan ölçümlere göre en düşük sıcaklıklar Ağrı'da 0, Muş'ta 1,3, Iğdır'da ise 1,2 derece olarak gerçekleşti.
ARDAHAN'DA DERELER BUZ TUTTU
Ardahan'da iki gündür etkili olan kar yağışı dün gece yerini soğuk havaya bıraktı. Kentte hava sıcaklığı dün gece sıfırın altında 8,3 dereceye kadar düştü. Soğuyan hava nedeniyle yollar, kaldırımlar, nehirler ve çeşmeler buz tuttu. Ağaç yapraklarının kırağıyla kaplandığı kentte kuşlar buz tutan Kura nehrinin açık kısımlarında yiyecek aradı. Belediye ekipleri, buz tutan yollarda tuzlama çalışması başlattı.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR
2020-12-10 13:26:32

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