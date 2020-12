Soğuk havada aç kalan kuşlara esnaf sahip çıktı

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Ardahan'da birçok esnaf, kış mevsiminde her sabah güvercinleri soğuk ve açlıktan ölmemeleri için arpa buğday ile besliyor.

Ardahan'ı beyaza bürüyen kar yağışının ardından etkisini artıran ve zaman zaman hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü kentte olumsuz hava koşulları vatandaşların yanı sıra yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

Kentin bir süredir karla kaplı olması ile soğuk yüzünden yiyecek bulmakta güçlük çeken ve donma tehlikesi geçiren güvercinlerin imdadına ise esnaf yetişiyor. Soğuk yüzünden çeşmelerin buz tuttuğu, ağaçların kırağı ile kaplandığı, doğanın ise tamamen beyaza büründüğü kentte birçok esnaf, güvercinleri her sabah kilolarca buğday ve arpayla besliyor.

Kaptanpaşa Mahallesi Hal Caddesi’ndeki esnaf Özgür Açıkyıldız, güvercinlere imkanları dahilinde her gün yem attığını belirterek, son günlerde Ardahan'da soğuk havanın iyice kendini hissettirdiğini dile getirdi.

Soğuk havanın kendilerinin yanı sıra hayvanları da etkilediğini söyleyen Açıkyılsız, "Sis, soğuk hava ve yerlerin karla kaplanması hayvanların da aç kalmasına neden oluyor. Yiyecek bulmakta zorluk çeken güvercinleri her sabah ve akşam yemle besliyoruz. Kışın çetin geçtiği bu zor günlerde biz de esnaf olarak güvercinlerimizi her gün besliyoruz. Ta ki ilk bahar gelene kadar bu kuşlar bizim misafirimiz" dedi.

