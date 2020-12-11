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Ardahan buz kesti

DHA

Ardahan buz kesti


Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 17,8 derece ölçüldü. 
Kar yağışının etkisini kaybettiği Doğu Anadolu, soğuk havanın etkisine girdi. Yapılan ölçümlere göre bölgenin en soğuk yerleşim birimi, sıfırın altında 17,8 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Termometreler, sıfırın altında olmak üzere, Hanak'ta 16.5, Damal'da 13.1, Çıldır'da 12.8,, Posof'ta 10,7 dereceyi gösterdi. Ardahan kent merkezinde ölçülen en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 12,8 derece oldu. 
Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluşurken ağaçlar da kırağı tuttu. Sabah saatlerinde etkili olan sis ve yolların buzlu olması ulaşımı olumsuz etkiledi. Ardahan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.
Öte yandan gece bölge illerde ölçülen en düşük sıcaklıklar şöyle oldu; Erzurum sıfırın altında 10,6, Kars sıfırın altında 6,9, Ağrı sıfırın altında 5,2, Erzincan sıfırın altında 4,5.
Iğdır'da en düşük hava sıcaklığı 0 derece olurken, Muş'ta 1,6 dere olarak kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLİ
2020-12-11 13:33:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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