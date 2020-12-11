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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan’daki işten çıkartılan işçiler için Bakan Soylu devrede

İHA

Ardahan’daki işten çıkartılan işçiler için Bakan Soylu devrede

Türkİş Konfederasyonu Genel Mali Sekreteri ve Yol İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Ardahan'da işten çıkarılan 57 işçiyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman soylu ile görüşme yaptığını ve sorunun çözüleceği müjdesini verdi.
Halil Efendi Mahallesindeki İl Özel İdaresi Destek Hizmet sahasında işten çıkarılan 57 işçi ile bir araya gelen Ağar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere ilgililerle görüşmeler yaptıklarını ve işçilerin işlerine yeniden dönmeleri için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.
Ağar, "Elbetteki çalışma hayatında bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Ve sıkıntılarımız sürekli devam etmekte. Ardahan'da da çok önemli sıkıntının bir tanesini yaşamaktayız. Bununla ilgili gelişmeleri kısaca sizinle paylaşmak için geldim. Sizleri yalnız bırakmamak, sizlerin bir sahibinizin olduğunu his ettirmek ve sizlerin yanında olmak için buradayız. Önemli olan bu sıkıntıları müzakerelerle çözmektir. Aksi halde her iki tarafı da sıkıntıya sokacak durumlar yaşanabilir. Biz yıllardan beri çalışma arkadaşlarımızın, sendika üyelerimiz ile Türkİş üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Zaman zaman tatlı sertleşmemiz olabiliyor ama işin sonuca varmak kadar güzel bir şeyin olmadığını da görüyoruz" dedi.
Özel idarelerde ödenek sıkıntısının yaşandığını öne süren Ağar, Özle idare teşkilatını hiç birimiz yok sayamayız. Hatta bu teşkilatı güçlendirmemiz lazım dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bizzat görüştüğünü anlatan Ağar, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu işten çıkartılmalarla ilgili bizzat arayarak arkadaşlarımız rahat olsunlar, bir sıkıntı yok, hiç kimseye alet olmasınlar biz meseleyi çözeceğiz. İçişleri bakanımız konuya duyarlı davrandığı için kendisine sizin adınıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra çözmemiz gereken tek konu özel idare bütçesini güçlendirmektir” şeklinde konuştu.
Ağar son olarak, işçilerle birlikte olarak sorunlarına çare olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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