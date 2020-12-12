Ardahan Belediyesi araç parkına cenaze nakil aracı kazandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan Belediyesi araç parkına cenaze nakil aracı kazandırdı

İHA

Ardahan Belediyesi araç parkına cenaze nakil aracı kazandırdı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, belediye makine parkına kazandırılan cenaze nakil aracını tanıttı.
Başkan Demir'in girişimleriyle Sağlık Bakanlığı tarafından belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere daha önceden ambulans olarak kullanılan ve eski model olması dolayısıyla kulanım dışına ayrılmış bir adet araç hibe edilmişti. Hibe edilen ambulans cenaze nakil aracına dönüştürüldü.
Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Demir, ‘Araçlar konusunda çok sıkıntımız vardı çok şükür aştık. Cenaze nakil aracımız geçici görevle Yalova’dan gelmişti Ardahan’ının cenaze aracı yoktu. Bu açıklamayı yapıyor ol maktanda hicaz duyuyorum ama 21’ci yüzyılda,81 vilayetten birisi olan Ardahan’da belediyenin cenaze aracı yoktu maalesef.
Biz göreve gelir gelmez temin ettik fakat biraz modeli eskiydi. Yalova’mızın seçilmiş Belediye Başkanı Vefa Salman, geçici görevle bize bir araç vermişti görevden alınması sonrasında yerine göreve gelen Mustafa Tutuk, gelir gelmez ilk icraatı bir yıllığına Ardahan Belediyesi’ne tahsis edilen cenaze arabasını geri istedi. Bizde bunun üzerine belediyemizin tamamı kendi envanterine kayıtlı cenaze nakil aracı kazandırdık. Önceden ambulans olan aracı Cenaze aracına öz kaynaklarımızla dönüştürüldü. Bunu başarı olarak sunmuyorum utanç belgesi olarak sunuyorum.
Aracın belediyemize tahsis edilmesinde büyük emeği geçen başta Ardahan Milletvekilimiz Prof. Dr. Orhan Atalay’a ve Sağlık Bakanlığına çok teşekkür ediyorum. Ardahan İl Sağlık Müdürlüğünde ıskartaya ayrılmış, kulanım dışına ayrılmış olan ambulanslardan bir tanesiydi. Aracı kendi kaynaklarımızla içini donatarak tam teşekküllü cenaze hizmet aracı olarak halkımızın hizmetine sunduk. Buradan tüm Türkiye’deki ve Ardahan’daki hemşerilerime sesleniyorum bir tane araç yetmiyor bize, bazen köye ve il dışına çıkıyor bir tane daha edineceğiz belediyemizin olanakları yavaş, yavaş düzene giriyor. Ben Ardahan’ı çok seviyorum diyen hemşerilerimizden bu konuda destek bekliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tescillenen içi dışı kırmızı elmaya talep artıyor
YEREL HABERLER Tescillenen içi dışı kırmızı elmaya talep artıyor
Ardahan’daki işten çıkartılan işçiler için Bakan Soylu devrede
YEREL HABERLER Ardahan’daki işten çıkartılan işçiler için Bakan ...
Ardahan buz kesti
YEREL HABERLER Ardahan buz kesti
Soğuk havada aç kalan kuşlara esnaf sahip çıktı
YEREL HABERLER Soğuk havada aç kalan kuşlara esnaf sahip çıktı
Posof’ta Pandemi kuralları titizlikle uygulanıyor
YEREL HABERLER Posof’ta Pandemi kuralları titizlikle uygulanıyor
Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Uzunkaya'dan işten çıkarılan işçilere destek
YEREL HABERLER Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Uzunkaya'dan işten ...
Erzurum'un Tekman ilçesi eksi 16,9'la en soğuk yerleşim
YEREL HABERLER Erzurum'un Tekman ilçesi eksi 16,9'la en soğuk ...
Kardan adama yaprak maske taktılar
YEREL HABERLER Kardan adama yaprak maske taktılar
Başkan Demir’in ’10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Demir’in ’10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X