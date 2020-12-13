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Kurt sürüsü böyle görüntülendi

İHA

Kurt sürüsü böyle görüntülendi

Ardahan’da karla kaplı alanda görülen 4 kurt, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Aniden bastıran soğuk hava ile birlikte Ardahan’da etkili olan kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Doğada yaşam mücadelesi veren hayvanlar, yiyecek bulmak için çoğu zaman insanların yaşadıkları yerleşim birimlerine iniyor. Ardahan'da yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, kırsal alanda sürü halinde görüntülendi. Görüntülerde sıralı halde ilerleyen 4 kurt cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kurt sürüsü daha sonra dağlık alana doğru ilerleyerek gözlerden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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