Çıldır'da "En Güzel Köy Bizim Köy Projesi" tamamlandı

"En Güzel Köy Bizim Köy" projesinin 2020 yılı uygulamasında başarı çalışmalar ortaya koyan muhtarlar Kaymakam Alper Taş tarafından başarı belgesi ve plaketle ödüllendirildi.

Yukarıcambaz Köyü Muhtarı Çetin Karaca gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar ile 2020 yılı proje birincisi seçildi.

Çıldır Kaymakamı Alper Taş yaptığı konuşmada; "Projemize köylerimizi çok daha güzel sosyal yaşam alanlarına dönüştürmek amacıyla başlamıştık. Sene içerisinde çalışkan kurum amirlerimiz ve personelimizle, değerli muhtarlarımız ve kıymetli vatandaşlarımızın ortaya koydukları büyük gayretle başarılı bir proje dönemi geçirdik. İnançla yürütülen çalışmalar sayesinde belki de daha önce hiç görülmemiş şekilde köylerimizin güzelleştirilmesi için büyük bir sinerji ve ortak hareket sağlanmış oldu. Bu sene gerçekleştirilen çalışmalarla köylerimizin her yönüyle cazip yaşam alanlarına dönüştürülmesi yolunda ilk adım atılmış oldu. Yapılan çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını dilerken; projemize desteklerinden ötürü Sayın Valimiz Hüseyin Öner'e, İl Özel İdaresine, Çıldır Dernekler Federasyonuna ve derneklerine, projede Koordinatörlük görevini yürüten İlçe Özel İdare Müdürümüz Yüksel Gündoğdu'ya ve Koordinatör Yardımcısı Ali beye, Birlik Müdürümüz Muharrem beye, özellikle de projeye inanarak güzel çalışmalar ortaya koyan fedakar muhtarlarımıza ve kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

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