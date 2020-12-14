Çıldır Buz Kulesi Projesi hayata geçiyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

"Kış Harikalar Diyarı Çıldır Turizm Planı" çerçevesinde yapılması öngörülen "Çıldır Buz Kulesi Projesi"ne hazırlık amacıyla gerçekleştirilen deneme çalışmalarından başarılı sonuçlar elde edildi.

Proje kapsamında ilçede iki adet büyük boyutlu buz kulesinin yapılması planlanıyor. Buz kulelerinin Çıldır turizmini geliştirmenin yanısıra bahar döneminde sulama amacıyla da kullanılması hedefleniyor.

İlçenin önemli bir turizm merkezi olması amacıyla hazırlanan "Kış Harikalar Diyarı Çıldır, Turizm Planı"nın; Ardahan Valiliği himayelerinde, Çıldır Kaymakamlığı, Çıldır Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi ve Serhat Kalkınma Ajansı ortaklığı ile aşamalar halinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.