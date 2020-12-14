Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 kişiye ceza kesildi

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Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle drone ile denetim yaptı.

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 kişiye para cezası kesildi. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 2 gün sokağa çıkma kısıtlamasına Ardahan'da 21 kişinin uymadığı belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki yasağı ihlal eden 21 kişiye, 3.150 TL'den toplam 66.150 TL para cezası uygulandı.

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