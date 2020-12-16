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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Jandarma Astsubay Özkan Bingöl Çeşmesi onarıldı

İHA

Şehit Jandarma Astsubay Özkan Bingöl Çeşmesi onarıldı

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Durançam Köyü yaylasında şehit Jandarma Astsubay Özkan Bingöl adına yaptırılan çeşmeye jandarma tarafından tadilat yapıldı.
İzmir’in Foça ilçesinde görev yaparken, iç güvenlik tatbikatı sırasında şehit olan Astsubay Özkan Bingöl’ün adına Durançam Köyü yaylasında 2017 yılında yaptırılan çeşmede jandarma bakım ve onarım çalışması yaptı. Hava şartları dolayısıyla çeşmede meydana gelen hasarın şehit Bingöl'ün yakınları tarafından jandarmaya bildirilmesi üzerine Göle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, bölgede çalışma yaparak çeşmeyi onardı.
Şehit Bingöl'ün yakınları jandarmaya teşekkür ederek, şehidinin isminin bu şekilde sonsuza kadar yaşatılacağını ifade etti.

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