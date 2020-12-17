Ardahan´da lapa lapa yağan kar nedeniyle kent beyaza büründü

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN´da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile kent kısa sürede beyaza bürüdü.
Aralık ayında yağışsız günler geçiren Ardahan´da akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kaldırım ve yollar ile park halindeki araçlar karla kaplandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldüğü kentte belediye ekipleri, kar küreme çalışması başlattı. İş makineleri buzlanma tehlikesine karşı yollara tuz döktü. DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2020-12-17 22:32:48
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