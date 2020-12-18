Ardahan'da sevindiren kar yağışı

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Deniz BAŞLI / ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN´da dün gece başlayan kar yağışı, şehri kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Kent merkezinde 10 santimetreye ulaşan kar kalınlığını vatandaşları sevindirdi.

Son yılların sıcak ve kurak aralık ayını yaşayan Ardahan'a meteorolojinin bildirdiği kar yağışı dün gece başladı. Lapa lapa yağan kar kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte belediye ekipleri, temizlik çalışması başlattı. İş makineleri buzlanma tehlikesine karşı yollara tuz döktü. Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar bu sene karın geç yağdını, beyaz örtünün kente yakıştığını söyledi.

Kar yağışı ile birlikte ağaçlara yuva yapan kargaların uçuşları ise görsel şölene dönüştü. Sabah saatlerinde bircok kişi karla kaplanan araçlarını temizlerken, esnaf ise iş yerlerinin önünü temizledi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLİ

2020-12-18 09:50:25



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