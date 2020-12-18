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Ardahan'da sevindiren kar yağışı

DHA

Ardahan'da sevindiren kar yağışı


Deniz BAŞLI / ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN´da dün gece başlayan kar yağışı, şehri kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Kent merkezinde 10 santimetreye ulaşan kar kalınlığını vatandaşları sevindirdi.
Son yılların sıcak ve kurak aralık ayını yaşayan Ardahan'a meteorolojinin bildirdiği kar yağışı dün gece başladı. Lapa lapa yağan kar kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte belediye ekipleri, temizlik çalışması başlattı. İş makineleri buzlanma tehlikesine karşı yollara tuz döktü. Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar bu sene karın geç yağdını, beyaz örtünün kente yakıştığını söyledi.
Kar yağışı ile birlikte ağaçlara yuva yapan kargaların uçuşları ise görsel şölene dönüştü. Sabah saatlerinde bircok kişi karla kaplanan araçlarını temizlerken, esnaf ise iş yerlerinin önünü temizledi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLİ
2020-12-18 09:50:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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