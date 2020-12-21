Antrenman yapan kayak sporcuları, kurt sürüsünü görüntüledi



Deniz BAŞLİ ARDAHAN (DHA)-ARDAHAN´ın Göle ilçesinde kayakla tırmanış sporcuları antrenman sırasında kurt sürüsüne rastladı. O anları sporcular, cep telefonları ile görüntüledi.

Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Halil İbrahim Yılmaz ile kayakla tırmanış branşı sporcuları, antrenman yapmak için araziye çıktı. Göle ilçesine bağlı Dereyolu köyü Muşurun tepesi mevkisinde yürüyen sporcular, karşı tepede yürüyen kurt sürüsünü gördü. Antrenmana bir süre ara veren sporcular, kurt sürüsünü izleyip cep telefonları ile o anları görüntüledi.

Sabah saatlerinde yiyecek aramaya çıkan kurt sürüsü, bir süre sonra ormana inerek gözden kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2020-12-21 09:59:14



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