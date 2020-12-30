Ardahan Valisi, tescillenen fasulyeyi önce tanıttı, sonra servis yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan Valisi, tescillenen fasulyeyi önce tanıttı, sonra servis yaptı

DHA

Ardahan Valisi, tescillenen fasulyeyi önce tanıttı, sonra servis yaptı


Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)ARDAHAN'ın Posof ilçesinde üretilen tadı, aroması ve büyüklüğü ile bilinen 'Posof fasulyesi'ne Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Vali Hüseyin Öner, tanıtımını yaptığı Posof fasulyesinin güveçte pirişirilmiş yemeğini davetlilere servis etti.
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın Posof fasulyesine tescil almak için yaptığı müracaat sona erdi. Türk Patent ve Marka Kurumu, tadı, aroması, büyüklüğüyle dikkat çeken Posof fasulyesine 'coğrafi işaret tescil belgesi' verilmesini kararlaştırdı. Fasulyenin tescillenmesi nedeniyle Posof Belediyesi salonunda toplantı düzenlendi. Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Posof Kaymakamı Murat Mete, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof .Dr. Mehmet Biber ile davetlilerin katıldığı programda tescil süreci hakkında bilgi verildi.
Vali Hüseyin Öner, Posof kuru fasulyesi ile birlikte Ardahan'da yetişen 5 ürüne coğrafi işaret tescil belgesi alındığını bildirdi. Vali Öner, "Posof kuru fasulyemizin coğrafi işaret belgesi Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası ile Ardahan Üniversitemizin destekleriyle alındı. Coğrafi işaret belgesi demek belli yörelerde üretilen o yöreye özgü tadı ve aromasıyla ürünler demek. Ürünlerin coğrafi işaret tescil sayısını artıracağız. Bu şekilde ilimizin tanıtımını da inşallah daha çok artıracağız" dedi.
Vali Öner, daha sonra Posof fasulyesinin güveçte pirişirilmiş yemeğini davetlilere servis etti.
DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Posof Alper TURGUT
2020-12-30 09:09:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokak hayvanlarına mama geldi
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına mama geldi
Donan Çıldır Gölü'nde saz çalıp türkü söyledi
YEREL HABERLER Donan Çıldır Gölü'nde saz çalıp türkü söyledi
Buz tutan Çıldır gölünde bisiklet keyfi
YEREL HABERLER Buz tutan Çıldır gölünde bisiklet keyfi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X