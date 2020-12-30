Valilik uyardı: "Yılbaşında aile, arkadaş, akraba buluşması yapmıyoruz"

Ardahan Valiliği, yılbaşında aile, arkadaş, akraba buluşması yapılmaması konusunda vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ''Değerli Ardahanlılar, kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlarımızın kapalı ortamlarda geçirdiği sürenin uzaması, Covid19 hastalığının yayılmasına neden olmaktadır. hastalıkla mücadele noktasında, özellikle yılbaşında; Aile, arkadaş, akraba buluşması yapmaması hususunda sizleri duyarlı olmaya davet ediyoruz'' denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.