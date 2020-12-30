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Ardahan'da jandarma köylerde KADES´i anlattı

DHA

Ardahan'da jandarma köylerde KADES´i anlattı


Deniz BAŞLI/ ARDAHAN (DHA)ARDAHAN'da kadın ve çocukların şiddete maruz kalmasının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmada jandarma ekipleri, köylerde görüştükleri kadınların cep telefonuna KADES uygulamasını indirdi. 
Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önüne geçmek için Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köylerde ev ev gezerek bilgilendirme çalışması yaptı. Jandarma ekipleri, köylerde yaşayan ev hanımlarına Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi. KADES Programı uygulaması kadınların cep telefonlarına indirildi. Jandarma ekipleri, KADES uygulamasının kolaylıkla indirilebileceğini anlatarak, kişinin ad, soyad, TC kimlik no, doğum yılı ve telefon numarası ile uygulamaya giriş yapılabildiğini söyledi. Ayrıca kadın ve çocukların acil bir durum ile karşı karşıya kaldığında konum bilgisi açıldıktan sonra uygulama ekranında bulunan 'Acil Destek' butonuna dokunarak ihbarın gerçekleştirilebileceği uygulamayı gösterdi. KADES ile şiddete maruz kalan kadınların ihbarı üzerine polis veya kolluk kuvvetlerinin olay yerine hemen ulaşması hedefleniyor.  DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2020-12-30 11:49:50

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