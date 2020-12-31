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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Faruk Demir’den yeni yıl mesajı

İHA

Başkan Faruk Demir’den yeni yıl mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, yeni yıl mesajı yayınladı.
Başkan Demir, mesajında “Yeni hedefler, yeni umutlar, yeni hizmetlerle geçmesini arzuladığımız yeni yıla merhaba derken, geride bıraktığımız 2020 yılının belediye hizmetlerimiz açısından oldukça verimli geçtiğini, halkımız ve Ardahan’ımız için her şeyin en güzelini yapmaya çalıştığımızı belirtmek isterim” dedi.
Geride bıraktığımız 2020 yılının bize sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha öğrettiğini dile getiren Başkan Demir, “Çin’in Wuhan kentinde başlayarak dünyayı tehdit altına alan Covid19 pandemisi, ülkemizde de sevdiklerimizi kaybetmemizin yanı sıra hastalıklardan kaynaklanan verimlilik kaybı ve ticaretin yavaşlaması gibi sorunlara neden oldu. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması ve şehrimizde pandeminin etkisinin azaltılması için bizler de üzerimize düşen görevi yapmaya çalıştık. İlk vakanın ülkemizde göründüğü günden sonra kurduğumuz tekstil atölyesinde maske üretimine başlayarak bu konuda sıkıntı yaşamayan tek il olduk. Yine pandeminin oluşturduğu olumsuz etkileri azaltmak için her zaman vatandaşlarımızın yanında olarak ihtiyaçlarını gidermeğe çalıştık” diye konuştu.
Bir buçuk yılı aşan hizmet süresinde belediyenin mali disiplinini sağladıklarını kaydeden Başkan Demir, “Belediyemizin iş ve işlemlerini kendi öz kaynak, olanak ve araç gereciyle yapabilmesi için gerekli alt yapımızı oluşturduk. 2021 baharıyla birlikte marka şehir Ardahan için daha büyük çalışmalarımızı sizlerle paylaşacağız.
Küresel bir salgınla mücadele ederken can kayıpları ve büyük yıkımlarla sonuçlanan Elâzığ, Van ve İzmir’deki depremler hepimizin yüreğini sızlattı. Van’da gerçekleşen 2 çığ faciasında toplam 41 kişi vatandaşımızı kaybettik. Ülkemizin güvenliği için terörle mücadelede bu yıl 159 vatan evladını şehit verdik. Üzücü birçok olay sonrasında verdiğimiz her bir kayıp yüreğimizde açılan yara olarak kaldı.
Sahip olduklarımızın kıymetini daha iyi bildiğimiz ve pandemiyle birlikte değişim sürecinden geçtiğimiz bu yılı geride bırakırken, yaşanılan sıkıntı ve sağlık problemlerinin olmaması dileğiyle şehrimizde de tüm Ardahanlı hemşehrilerimizle birlikte başaracağımız toplumsal dayanışma ve planlı üretimle birlikte modern bir kent olma hayalimize biraz daha yaklaşacağız. Yeni yılın tüm dünyaya, ülkemize ve Ardahan’ımıza sağlık, barış, mutluluk, sevgi, başarı ve bereket getirmesini diliyoruz.” Şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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